Hadise'nin merdiven dansı ağızları açık bıraktı! Sosyal medya ikiye bölündü

Hadise, dün gece İstanbul Kongre Merkezi konserleri kapsamında sahne aldı. Ünlü şarkıcının tüm biletler konserden saatler önce tükendi.

Hadise kendisini izlemeye gelen binlerce İstanbulluyu; "Hepiniz hoşgeldiniz. İyi ki geldiniz, bizleri yalnız bırakmadınız. Böyle bir geceyi sizler sold out yaptınız. Hala heyecanlanıyor musun diyorlar, evet hala acayip heyecanlanıyorum. Böyle bir salonda, sold out bir konsere çıkmak her zaman heyecan verici" diyerek selamladı.

MERDİVENLERE YATARAK DANS ETTİ

Deli Oğlan, Aşk Kaç Beden Giyer, Küçük Bir Yol, Hay Hay, Sıfır Tolerans gibi dillere pelesenk olan şarkılarıyla hafızalara kazınan Hadise, İstanbul konserinde merdivenlere yatarak dans etti. O anlar sosyal medyada olay oldu.

Konserinde kısa ve gösterişli bir elbise tercih eden Hadise, merdivenlerin üzerine yatarak dans etti. O anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sexy olayım derken… gibi olmuş.

Bu dans değil ama yine de siz bilirsiniz tabii.

Gündemde kalmak için ne yapacağını şaşıranlar.

Ben ortada bi dans göremiyorum. Sanki can çekişen bir balık var ortada.

İyi bi dansçı aslında, ne gerek var bu saçma hareketlere.

Objektif yorumum hic estetik durmuyor cidden komik olmuş. Normalde danslari ve şovlari güzeldi oysaki…