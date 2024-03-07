Hadise'nin nasıl kilo verdiği ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Hadise'nin nasıl kilo verdiği ortaya çıktı
Son dönemde güzelliğiyle göz kamaştıran ve fit vücuduyla dikkatleri üzerine çeken 38 yaşındaki pop yıldızı Hadise, sağlıklı yaşam tarzıyla da öne çıktı. Spor ve dengeli beslenme konusunda titizlik gösteren Hadise’nin günlük rutinleri, hayranları tarafından merak edildi.

Hadise, hem müzik kariyeri hem de kişisel yaşamıyla gündemde kalmayı başarıyor. Türkiye’nin pop müzik sahnesinin ve televizyon dünyasının sevilen ismi olan Hadise’nin, 2022 yılında bir beslenme uzmanından yardım aldığı söyleniyor. İki öğün yemek yiyerek formda kaldığı bilgisi, zayıflama yöntemlerini açıklayan şarkıcı tarafından paylaşıldı.

Hadise’nin formda kalma yöntemi şöyle sıralanabilir:

Beslenme Düzeni: Beslenme uzmanının tavsiyelerine uyarak, günde iki öğün yiyerek kendine has bir düzen geliştiren Hadise, özellikle aralıklı oruç sistemine benzer bir yöntemle besleniyor. Tükettiği gıdalara dikkat ederek, sağlıklı beslenmeye büyük önem veriyor.

Akşam Rutini: Hadise, akşam saat 7’den sonra yemek yememeye özen gösteriyor. Böylece gün boyunca aldığı besinleri sindirebilmek için vücuduna yeterli zamanı tanıyor ve daha rahat bir akşam geçiriyor.

Metabolizmayı Canlandıran Karışım: Sabahları tükettiği özel bir karışımla metabolizmasını canlandıran Hadise, kuru kayısı, maydanoz, yeşil elma ve tarçın içeren bu içecekle sindirimini düzenliyor ve kan şekerini dengeliyor, böylece açlık hissine karşı korunuyor.

Ödül Günü: Haftada bir günü ‘ödül günü’ olarak belirleyen Hadise, bu gün istediği her şeyi yiyebiliyor. Bu gün, disiplinli diyetinin bir mükafatı olarak kabul ediliyor.

Hadise, 2003 yılında Belçika’da gerçekleştirilen ‘Popstar’ yarışması ‘Idool’ ile tanınmaya başlamış ve 2005 yılında ‘Stir Me Up’ adlı şarkısıyla Türkiye’de ün kazanmıştı.

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