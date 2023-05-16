Hadise'nin seçim tarzının bedeli ortaya çıktı

Editör: Osmancan EROK

Şarkıcı Hadise ile Mehmet Dinçlerler, 30 Nisan 2022 tarihinde Çırağan Sarayı'nda aile arasında gerçekleşen törenle evlenmişti. Sessiz sedasız evlenen ikilinin mutluluğu sadece beş ay sürmüştü. İkili, anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı.

"EVLİLİĞİ BECEREMEDİM"

Özel hayatıyla çok konuşulan 37 yaşındaki popçu, geçtiğimiz günlerde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de sahneye çıkmış, konser sırasında biten ilişkisi hakkında çarpıcı bir itirafta bulunmuştu.

Seyirciler arasındaki mutlu bir çifti gösteren Hadise, "Maşallah! Mutlu giden evliliklere bir alkış alalım. Ben beceremedim o işi. Ama sonsuz aşka yine de inanıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

"MURDA CAN DOSTUM"

Ünlü şarkıcı, son dönemde rapçi Murda ile hakkında çıkan 'aşk' iddialarına da cevap vermişti. Murda ile çok yakın iki dost olduklarını vurgulayan Hadise, “Aramızda sürekli bir şey olduğu yazılıyor çiziliyor. Bunlar olacak. Biz çok iyi iki dostuz. Çok güzel bir uyum yakaladık. Böyle durumlarda hemen bir yakıştırma yapılıyor. Murda benim canım dostum. Çok güzel vakit geçiriyoruz ve çok güzel şarkılar yazıyoruz” şeklinde konuşmuştu.

ÇİZMELERİYLE DİKKAT ÇEKTİ

37 yaşındaki Hadise, son olarak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçimi için oy kullanırken giydiği elbisenin fiyatıyla gündeme geldi.

'Fenomenler Ne Giymiş?' adlı Instagram hesabına göre; sandık başında fotoğraf paylaşan güzel şarkıcının uzun çizmelerle kombinlediği kahverengi, sweatshirt tarzı elbisesi, ünlü bir markaya ait ve değeri tam 23 bin 75 TL.

Ünlü ismin tarzına, "Elbise çok güzel fakat çizme hiç olmamış", "Beyaz, sade bir spor ayakkabı giderdi sanki sweat elbiseye" ve "Güzel kadın, ne giyse yakışıyor" gibi yorumlar yapıldı.