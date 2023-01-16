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Beşiktaş Konya'dan istedi: Tek rakip Burnley

Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic için Arabamcom Konyaspor ile görüşmere başladı. Siyah beyazlılar, ilk görüşmede Boşnak orta saha için 2.5 milyon euroluki bir teklif sundu.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 15:06
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Hadziahmetovic hamlesi: Beşiktaş'tan flaş atak

Beşiktaş Konya'dan istedi: Tek rakip Burnley
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Orta sahaya transfer yapmak için arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Konyaspor ile pazartesi sabahın erken saatlerinde masaya oturdu.TRT Spor'un aktardığı habere göre; Konyaspor ilk aşamada 5 milyon euro istedi. Burnley ise 4 milyon euro önerdi.

6 ve 8 numaraya mutlaka bir takviye isteyen Şenol Güneş'in, Amir Hadziahmetovic'in ismini listenin ilk sırasına yazdığı ve bu transfer için çok istekli olduğu kaydedildi.

Beşiktaş'ın Hadziahmetovic ile birlikte Lokomotiv Moskova'dan Dmitri Barinov için de görüşmelere devam ettiği belirtildi. Beşiktaş'ın Barinov için ilgi mektubu gönderdiği ve Rus kulübünden cevap beklediği ifade edildi.

Beşiktaş'ın Antalyaspor'dan Fernando transferini ise beklemeye aldığı vurgulandı.

2016 yazında Zeljeznicar'dan 500 bin euro ve sonraki satıştan yüzde 20 karşılığında Konyaspor'a transfer olan 25 yaşındaki Hadziahmetovic, bu sezon 28 resmi maçta forma giyip 6 gol attı ve 4 asist yaptı.

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