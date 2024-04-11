Hafif ticari araç bariyerlere çarptı: Aynı aileden 4 kişi yaralandı

Kaza, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nun Orhangazi bölgesinde saat 17.30 civarında gerçekleşti. İstanbul’dan Bursa yönüne seyir halinde olan 34 DU 3887 plakalı hafif ticari araç, dinlenme tesisine giriş manevrası sırasında kontrolden çıkarak savruldu ve bariyerlere çarptı. Araç içinde bulunan sürücü ve ailesi yaralanırken, olayı gören diğer sürücüler durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Kazada yaralanan anne ve kızı olay yerinde ilk yardım alırken, sürücü ve oğlu araç içinde sıkışmış halde bulundu. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çabaları sonucu sıkıştıkları yerden kurtarılan baba ve oğlu, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, Orhangazi Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Tedavileri devam eden yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Polis, olay yerinde incelemelerde bulunarak kazayla ilgili soruşturma başlattı.