Hafif ticari araç elektrikli bisikletle çarpıştı: 2 yaralı

Konya'nın Karapınar ilçe merkezi Adana Konya Kara yolu üzerinde öğle saatlerinde trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kara yolu üzerinde bulunan Mustafa Kemal Kavşağında yolun karşısına geçmek isteyen lise öğrencisi olan U.A.K. idaresindeki elektrikli bisiklete M.K. idaresindeki 42 JK 104 plakalı hafif ticari araç çarptı.

Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisikletten savrulan sürücü U.A.K. ile yolcu olarak bulunan amcasının oğlu A.C.K. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Diğer sürücü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, kaza ile ilgili tahkikat başlatıldığı öğrenildi.