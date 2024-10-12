Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Malatya- Sivas karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede seyir halinde olan A.G. yönetimindeki 06 CKZ 221 plakalı hafif ticari araç ile A.A. yönetimindeki 23 ABY 311 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan Muhammed Kara (61) olay yerinde hayatını kaybederken, A.A. ile A.K.G. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, hayatını kaybeden şahsın cenazesi adli tıp kurumuna yaralılar ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavileri süren A.A.'ın sağlık durumun ciddiyetini koruduğu kazayla ilgili inceleme başlatıldı.