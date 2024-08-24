Hafif ticari araç mezarlığa uçtu: 2 yaralı

Kaynak: İHA
Hafif ticari araç mezarlığa uçtu: 2 yaralı

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde kontrolden çıkmasıyla mezarlığa uçan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Vezirköprü ilesi Esentepe Mahallesi Samsun Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tahsin Kanat yönetimindeki 55 AIA 283 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak Esentepe Mahalle Mezarlığı’na devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Tahsin Kanat ve Mustafa Dursun, kaza yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarılarak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yarlılardan Mustafa Dursun, Vezirköprü Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

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