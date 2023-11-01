Hafif ticari araçla çarpışan araç refüje savruldu

Malatya’da iki hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Hafif ticari araçla çarpışan araç refüje savruldu

Kaza, 13.00 sıralarında Malatya - Ankara karayolu Bostanbaşı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine seyir halinde olan A.T. idaresindeki 34 HA 7558 plakalı hafif ticari araç yan yoldan ana yola katılım sağlamaya çalışan sürücüsü öğrenilemeyen 44 AC 546 plakalı araç ile çarpıştı.

aw066866-02.jpg

Çarpışmanın şiddeti ile araçlardan biri orta refüje çıkarak durabilirken, kazada A.T. yaralandı.

aw066866-03.jpg

İhbar üzerine olay yerine polis sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı sürücü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öne Çıkanlar
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
“Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır”ı bilerek uzman olanlar öğretmenlere zulmedecek!
“Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır”ı bilerek uzman olanlar öğretmenlere zulmedecek!
Yılmaz Özdil emeklilere ikramiye verilecek tarihi açıkladı. Emekli olmayanlar bile tarihi duyunca şok oldu
Yılmaz Özdil emeklilere ikramiye verilecek tarihi açıkladı. Emekli olmayanlar bile tarihi duyunca şok oldu
MasterChef All Star 136. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 136. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Özgür Özel'in zaferi CHP'nin zaferi mi olacak?
Özgür Özel'in zaferi CHP'nin zaferi mi olacak?
Son Haberler
Borsa günü yükselişle tamamladı Ekonomi
Borsa günü yükselişle tamamladı
Son dakika... THY'nin İstanbul çıkışlı seferleri iptal edildi Gündem
Son dakika... THY'nin İstanbul çıkışlı seferleri iptal edildi
ABD'de mortgage başvurularında düşüş devam ediyor Dünya
ABD'de mortgage başvurularında düşüş devam ediyor
Minibüsü tıka basa dolduran şoförden ilginç savunma “İstanbul’un nüfusunu biliyorsunuz” Yaşam
Minibüsü tıka basa dolduran şoförden ilginç savunma “İstanbul’un nüfusunu biliyorsunuz”
Sultangazi'deki kazada araç 30 metreden aşağıya uçtu Yaşam
Sultangazi'deki kazada araç 30 metreden aşağıya uçtu
500 kişilik dev kadro ile 100'üncü yıl kutlaması Yaşam
500 kişilik dev kadro ile 100'üncü yıl kutlaması
Edremit'te çıkan yangında bayılan adamı esnaf kurtardı Yaşam
Edremit'te çıkan yangında bayılan adamı esnaf kurtardı