Hafize Gaye Erkan geri mi dönüyor? Bakanlıktan açıklama geldi

Eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun yerine atanacağı ileri sürülmüştü.

Ayrıca Exim Bank, Vakıfbank ve Vakıf Katılım'ın yönetim kurulu başkanlarının görevlerine son verileceği iddia edilmişti.

BAKANLIK YALANLADI

Hazine ve Maliye Bakanlığı haberlere yalanlama getirdi. Sosyal medya hesaplarından duyuru yapan bakanlık haberlerin gerçek dışı olduğunu belirtii.

Bakanlık açıklamasında "Gerçek Gündem isimli internet sitesi son günlerde Sayın Bakanımıza atfen gerçek dışı haberler yapmaktadır.

Bugün de 'Mehmet Şimşek kararını verdi, atamalar netleşti' şeklinde bilinçli ve bir maksat için yapıldığı anlaşılan haberlerine devam ettiği görülmüştür. Bu haberler sadece spekülasyon niteliğinde olup, masa başı kendi uydurmalarıdır. İtibar etmeyiniz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadelerini kullandı.

İŞTE O PAYLAŞIM:

YENİ GÖREV VERİLECEĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Hafize Gaye Erkan ile ilgili bomba bir iddia gelmişti. Geçen yıl Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı olan Gaye Erkan hakkında çıkan iddialar sonrası istifa etmişti.

Şahap Kavcıoğlu’nun Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu görevinden alınacağı ve yerine Hafize Gaye Erkan’ın atanacağı öne sürülmüştü.

Hatta, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ikna ettiği iddia edilmişti.

Öte yandan Erkan’ın Türkiye’de mi yoksa ABD’de mi olduğu merak konusu.