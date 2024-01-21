Hafize Gaye Erkan hakkında flaş iddia: Seçimden önce görevden alınabilir

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) çalışanı Büşra Bozkurt, CİMER’e yazdığı dilekçe ile TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın babası Erol Erkan tarafından işten çıkarıldığını iddia etti.

Erol Erkan’ın, Merkez Bankası’nda bir makam odasının olduğu ve kendisine makam aracı tahsis edildiğine yönelik iddialar da basına yansıdı. Gaye Erkan ve babası Erol Erkan, yaşananların ardından açıklama yaparak iddiaları yalanladı.

“GÖREVDEN ALINACAK GİBİ GÖRÜNÜYOR”

Söz konusu gelişmeleri değerlendiren Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı, Ekonomist Prof. Dr. Şenol Babuşcu, Hafize Gaye Erkan’ın 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler öncesinde görevden alınabileceğini söyledi.

Babuşcu, “Gaye Hanım’ın 20 gündür ABD’de olması da enteresan. Erkan ve Mehmet Şimşek’in göreve geldikten sonra tanıştığı ve aralarında bir soğukluk olduğu da konuşuluyor. Gaye hanım görevden alınacak gibi görünüyor. Seçim öncesi görevden alınabileceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

"GÖREVDEN ALINMASI EKONOMİDE VEYA PİYASALARDA HERHANGİ BİR ETKİ YARATMAZ"

Babuşçu, Gaye Erkan’ın görevden alınmasının ekonomide veya piyasalarda herhangi bir etki yaratmayacağını ve yerine atanacak ismin daha önemli olduğunu belirtti.

Babuşcu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bu konuya dair de söylentiler başladı. Başkan yardımcılarından Cevdet Akçay ve yandaş kanalların gündeme getirdiği Hatice Karahan konuşuluyor. Cevdet Akçay gerçekten bu göreve layık birisi ancak Hatice Karahan’ın atanacağını tahmin ediyorum. Çünkü siyaseten Akçay AKP’ye yakın bir isim değildir, Merkez Bankası’nı bilen dürüst bir isimdir. Karahan ise yıllarca cumhurbaşkanının danışmanlığını yapmış siyaseten AKP’ye gönül vermiş biri. Siyasi tercihler öne çıkacaktır.”

"TECRÜBESİZLİĞİNİN KURBANI OLACAK"

Gaye Erkan’ın öz geçmişinin oldukça etkileyici olduğunu belirten Babuşcu, "Kendisinin iki tane noksanı vardı, merkez bankacılığını bilmiyordu. Esas önemli olan ise Türkiye koşullarını bilmemesiydi. Bugün ortaya çıkan konular, kamuoyuna yaptığı açıklamalardan görüyoruz ki tecrübesizliği ortaya çıktı. Yoksa liyakatli, öğrenimi ve kariyeri son derece başarılı bir arkadaşımız. Ben de bürokraside uzun yıllar görev yaptım. Tecrübe çok önemlidir, tecrübesizliğinin kurbanı olacak” ifadelerini kullandı.