Hafize Gaye Erkan’a yeni görev. Ekonomi dümenine geri dönüyor

Kaynak: Gerçek Gündem
Hafize Gaye Erkan’a yeni görev. Ekonomi dümenine geri dönüyor
Merkez Bankası Başkanı görevinden istifa eden Hafize Gaye Erkan’ın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’na atanacağı iddia edildi.

Hafize Gaye Erkan ile ilgili bomba bir bilgi geldi. Gaye Erken geçen yıl Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı olmuştu. Ancak Erkan hakkında çıkan iddialar sonrası istifa etti.

Gaye Erkan’ın yeni bir göreve geleceği ileri sürüldü. Şahap Kavcıoğlu’nun Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu görevinden alınacağı ve yerine Hafize Gaye Erkan’ın atanacağı iddia edildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ikna ettiği öne sürülüyor.

Öte yandan yine kulis bilgilerine göre, iki kamu bankası genel müdürü görevden alınacak. Bu bankalardan birinin Vakıfbank olduğu söyleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih'in tarafından görevden alınacağı iddia edildi.

Öte yandan Erkan’ın Türkiye’de mi yoksa ABD’de mi olduğu merak konusu.

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NE OLMUŞTU

Merkez Bankası'nda çalışan Büşra Bozkurt, Hafize Gaye Erkan'ın babası Erol Erkan tarafından işten çıkarıldığını iddia etmiş ve durumu CİMER'e şikayet etmişti.

Gaye Erkan ile ilgili çıkan son iddiada bir tesisi personele kapatarak sadece ailesine açtığı öne sürülmüştü.

Yine bir başka iddiaya göre ise Erkan’ın ailesinin yetkileri olmamasına rağmen yönetici gibi davrandığıydı.

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