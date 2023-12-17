Hafriyat kamyonu dehşet saçtı. Motosikletli son anda kurtuldu

Kaynak: İHA
Kağıthane’de seyir halinde olan hafriyat kamyonu yanından geçen motosikletli kuryeyi altına alarak sürükledi. Motosiklet sürücüsü motosiklet üstünden atlayarak kendini kurtardı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesi Merkez Mahallesi’nde geçtiğimiz aylarda, motosiklelli kurye Onur Ç. (25), Rüstem S.'nin kullandığı hafriyat kamyonunun yanından geçmek istedi.

Ancak kuryeyi görmediği iddia edilen kamyon sürücüsü motosiklete çarparak, motosikleti ezdi.

Motosiklet üstündeki genç kurye ise yola atlayarak son anda canını kurtardı. Kaza anı kameralara yansıdı.

Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Sarıyer Seyrantepe yerleşkesindeki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Genç kuryenin hayati tehlikesinin olmadığı ve tedavi sonrası taburcu edildiği öğrenildi.

"ATLAYARAK KURTULDU YOKSA EZİLECEKTİ"

Kazayla ilgili konuşan Kamil Yüzügüleç, “Harfiyat kamyonu giderken motoru fark etmedi. Motoru altına aldı. Motorlu sürücüyü altında sürüklemeye başlamadan motorlu sürücü fark etti, kendini yana atarak kurtuldu. Yoksa motorla birlikte ezilecekti. Facia olabilirdi aynı zamanda motoru 3, 5 metre kadar altında sürükledi motosiklet sürücüsü yaralandı. Vatandaşlar geldi hep beraber ambulansı aradık. Sağlık ekipleri müdahale etti Allaha şükür bir şeyi yoktu. Çocuk kendini yana atarak ağır yaralanmadan son anda kurtuldu” dedi.

KAMYON SÜRÜCÜSÜ SERBEST BIRAKILDI

Öte yandan, kazayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, sürücülerin ifadesine başvurarak kamera görüntüleri inceledi.

Kazayla ilgili tutanak tutulması sonrasında sürücü Rüstem S., emniyete götürüldü. Emniyette ifadesi alınarak “taksirle yaralama” suçundan adli işlemi yapılan Rüstem S. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

aw100109-01.jpg

aw100109-02.jpg

aw100109-03.jpg

aw100109-04.jpg

aw100109-05.jpg

Son Haberler
Futbol camiasını sarsan ölüm. Özcan Gürkaynak vefat etti Spor
Futbol camiasını sarsan ölüm. Özcan Gürkaynak vefat etti
Özgür Demirtaş'ın Twitter'dan kazandığı para ortaya çıktı. Kazancı ifşa olunca sitem etti Gündem
Özgür Demirtaş'ın Twitter'dan kazandığı para ortaya çıktı. Kazancı ifşa olunca sitem etti
Çamur atmayalım, onda iz kalmaz!.. Yazarlar
Çamur atmayalım, onda iz kalmaz!..
Carrington Olayı nedir? Güneş fırtınası Carrington Olayı ne zaman yaşandı? Gündem
Carrington Olayı nedir? Güneş fırtınası Carrington Olayı ne zaman yaşandı?
Ali Yerlikaya ve Emre Belözoğlu’nun cinnet hali! Recep Çınar yazdı Spor
Ali Yerlikaya ve Emre Belözoğlu’nun cinnet hali! Recep Çınar yazdı
Facebook’un sahibi gizli sığınak inşa ettirdi. Kıyametten böyle kaçacak Dünya
Facebook’un sahibi gizli sığınak inşa ettirdi. Kıyametten böyle kaçacak
Kontrolden çıkan araç yan yattı. 2 yaralı Gündem
Kontrolden çıkan araç yan yattı. 2 yaralı