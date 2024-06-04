Hafriyat kamyonu ile taksi çarpıştı: 2 ölü 8 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Hafriyat kamyonu ile taksi çarpıştı: 2 ölü 8 yaralı

Kilis'te hafriyat kamyonu ile bir taksinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam üstü Kilis-Hatay karayolunun 25'inci kilometresinde gerçekleşti. Musto Amoca yönetimindeki hafriyat kamyonu, Afrin Köprüsü civarında bilinmeyen sebeple Ragıp El Nafiz'in kullandığı taksiyle çarpıştı.

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Kazaya şahit olanların ihbarı üzerin kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi. Bölgeye intikal eden ekiplerin kontrolünde otomobilde bulunan Mohameddet El Nafiz ve Talat El Mummad'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kazada yaralanan Suriye uyruklu sürücülerden Ragıp El Nafiz ile R.H., Ö.A., T.E.H., M.J., M.C., M.C.C., U.M., İ.D. ve M.A.A. ilk kontrollerinin sonrasında ambulanslarla Prof. Dr. Aleaddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kamyon şoförü ise gözaltına alındı.

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