Hafriyat kamyonu su kanalına devrildi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Hafriyat kamyonu su kanalına devrildi

Iğdır'da virajda su kanalına devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü, çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı.

Kaza, sabah saatlerinde Bayraktutan köyü mevkisinde meydana geldi. Çalpala köyünden yüklediği kumu kamyonla, kent merkezine götüren sürücü, Bayraktutan köyü yakınlarına geldiğinde virajı alamadı. Kamyon, Devlet Su İşleri'ne ait su kanalına devrildi. Kamyon şoförü, yoldan geçenlerin yardımıyla sudan çıkarıldı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücüye, sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Hafriyat şirketi, su kanalına düşen kamyonu çıkarmak için olay yerine vinç çağırdı.

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Muğla'da hafriyat kamyonu devrildiMuğla'da hafriyat kamyonu devrildi

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