Hafriyat kamyonunun çarptığı 6 yaşındaki çocuk can verdi

Kazaya karışan kamyon şoförü K.G., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

BİRLİK MAHALLESİ’NDE FECİ OLAY

Kaza, saat 15.00 sıralarında Birlik Mahallesi Atışalanı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şoför K.G. yönetimindeki hafriyat kamyonu, 6 yaşındaki Can Demir B.'ye çarptıktan sonra çocuğun üzerinden geçti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ, SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Can Demir B.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak kazayla ilgili inceleme başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şoför K.G.’yi gözaltına aldı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Kazaya ilişkin başlatılan polis soruşturması sürerken, olayın ardından yaşananlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.