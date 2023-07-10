Hafriyat kamyonunun damperi üst geçide çarptı

TEM otoyolu Sultanbeyli mevkiinde hafriyat kamyonunun damperi üst geçide çarptı. Üst geçitte asılı kalan kamyonun damperi havadan görüntülendi. Kaza sebebiyle Edirne istikametinde trafik bir süre durdu. Damperin üst geçide çarpma anı ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hafriyat kamyonunun damperi üst geçide çarptı

İHA’nın haberine göre, kaza, TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkiinde 12.00 sıralarında meydana geldi. TEM otoyolu Edirne istikametinde seyir halinde olan kamyonun açık kalan damperi otoyol üzerinde bulunan üst geçide çarptı. Kazada kamyon sürücüsü yara almazken, kaza sebebiyle trafik durma noktasına geldi. TEM’de her iki istikamette trafik sıkışıklığı yaşanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kamyonda maddi hasar meydana gelirken, üst geçidin bazı kısımları zarar gördü. Asılı kalan damper vinç yardımıyla indirilerek çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Oluşan trafik havadan görüntülendi.

“BÜYÜK BİR PATLAMA SESİ GELDİ”

Olay yerinde bulunan gazeteci Tahsin Kara, “Çay içerken büyük bir patlama sesi geldi, koşarak geldik ne oldu diye. Geldiğimizde gördük seyahat halindeki hafriyat tırının damperi açılmış, üst geçide çarpmış. Allah'a şükür can kaybı yok, sadece maddi hasarlı” dedi.

aw931561-01.jpg

aw931561-02.jpg

aw931561-03.jpg

Öne Çıkanlar
El Nino ne demek? El Nino sıcakları ne anlama geliyor?
El Nino ne demek? El Nino sıcakları ne anlama geliyor?
Apple ürünlerine zam mı geldi? iPhone telefonlar ne kadar kaç TL oldu?
Apple ürünlerine zam mı geldi? iPhone telefonlar ne kadar kaç TL oldu?
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
AKP’nin yeni planı deşifre oldu: “Minareye kılıf hazırlığı”
AKP’nin yeni planı deşifre oldu: “Minareye kılıf hazırlığı”
'Çocuğuma bir şey alamıyorum' diyen AKP'li kadın sokak röportajında bakın kimi suçladı
'Çocuğuma bir şey alamıyorum' diyen AKP'li kadın sokak röportajında bakın kimi suçladı
Son Haberler
Robotlar insanlığı yok edecek mi? Cevabı robotlar verdi Teknoloji - Otomotiv
Robotlar insanlığı yok edecek mi? Cevabı robotlar verdi
Lazio'dan Torreira için yeni teklif Spor
Lazio'dan Torreira için yeni teklif
Sel sularında sürüklenen kamyonda mahsur kaldı. İmdadına apartman sakinleri yetişti Güncel
Sel sularında sürüklenen kamyonda mahsur kaldı. İmdadına apartman sakinleri yetişti
Ahmet Kural’dan milyonluk evlilik teklifi Magazin
Ahmet Kural’dan milyonluk evlilik teklifi
Icardi'nin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu Spor
Icardi'nin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu
Bankalardan dikkat çeken kredi kararı! 25 ay sonra bir ilk Ekonomi
Bankalardan dikkat çeken kredi kararı! 25 ay sonra bir ilk
Güneş kremi sürerken dikkat edilmesi gerekenler. Cilt sağlığını korumak için dikkat Sağlık
Güneş kremi sürerken dikkat edilmesi gerekenler. Cilt sağlığını korumak için dikkat