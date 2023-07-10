Hafriyat kamyonunun damperi üst geçide çarptı

İHA’nın haberine göre, kaza, TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkiinde 12.00 sıralarında meydana geldi. TEM otoyolu Edirne istikametinde seyir halinde olan kamyonun açık kalan damperi otoyol üzerinde bulunan üst geçide çarptı. Kazada kamyon sürücüsü yara almazken, kaza sebebiyle trafik durma noktasına geldi. TEM’de her iki istikamette trafik sıkışıklığı yaşanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kamyonda maddi hasar meydana gelirken, üst geçidin bazı kısımları zarar gördü. Asılı kalan damper vinç yardımıyla indirilerek çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Oluşan trafik havadan görüntülendi.

“BÜYÜK BİR PATLAMA SESİ GELDİ”

Olay yerinde bulunan gazeteci Tahsin Kara, “Çay içerken büyük bir patlama sesi geldi, koşarak geldik ne oldu diye. Geldiğimizde gördük seyahat halindeki hafriyat tırının damperi açılmış, üst geçide çarpmış. Allah'a şükür can kaybı yok, sadece maddi hasarlı” dedi.