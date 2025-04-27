Hafriyat kamyonunun lastiğinde çıkan yangın korkuttu

Yeşilyurt’a bağlı İkizce Mahallesi Ankara Yolu Caddesi’nde meydana gelen olayda, henüz belirlenemeyen bir nedenle kamyonun lastik kısmında yangın çıktı. Kamyon şoförünün durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi’ni araması üzerine, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler olay yerine yönlendirildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale ederek alevleri büyümeden kontrol altına aldı. Yangının diğer bölümlere sıçramadan söndürülmesiyle yalnızca küçük çaplı maddi hasar oluştu.

Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.