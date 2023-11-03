Hafriyat kazısında 1800 yıllık mermer stel bulundu

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesindeki bir fabrikanın hafriyat kazısı sırasında, molozlar arasında Roma dönemine ait 1800 yıllık mermer mezar steli bulundu.

KAYNAK: DHA
Hafriyat kazısında 1800 yıllık mermer stel bulundu

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesinde, hafriyat kazısı esnasında molozlar arasında 2 parça halinde duran tarihi eseri bulundu. Çalışanların jandarmaya haber vermesi üzerine, kazı alanına jandarma ekibi sevk edildi.

Jandarma tarafından olay yerine çağırılan Yalova Müze Müdürlüğü ekipleri, ikiye bölünmüş halde, yaklaşık 2,5 metre uzunluğundaki stelin üzerindeki kabartma insan figürü ve yazıları inceledi. Ekipler, eserin Roma dönemine ait olduğunu belirledi. Yaklaşık 40 yıl önce nereden getirildiği bilinmeyen molozların arasından bulunan ve 1800 yıllık olduğu tahmin edilen tarihi eser, vinçle çıkarılarak Yalova Müze Müdürlüğü’ne götürüldü.

Roma döneminde aile mezarlığı için yaptırıldığı değerlendirilen eserin üzerindeki yazıların okunması ve figürlerin anlamının ortaya çıkarılması için çalışma başlatıldı.

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