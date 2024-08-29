Hafta sonları uyumak hayat kurtarıyor

Yeni yapılan bir araştırmaya göre, haftada en az iki sabah yeterli uyku almanın, sürekli uyku eksikliği çekenlere kıyasla kalp hastalığı riskini önemli ölçüde azalttığı tespit edildi.

Bazı kişiler hafta sonları geç saatlere kadar uyumanın tembellik olduğunu düşünebilir; ancak son bulgular, bu alışkanlığın kalp sağlığı açısından büyük faydalar sağlayabileceğini ortaya koydu.

Cumartesi ve pazar günleri düzenli uyuyanların kalp hastalığına yakalanma riskinin, diğerlerine göre yüzde 20 daha düşük olduğu görüldü.

Uzmanlar, hafta sonları yeterli uyku almanın vücutta iltihaplanmayı azaltabileceğini, tansiyonu ve kolesterol seviyelerini sağlıklı bir düzeyde tutmaya katkı sağlayabileceğini belirtti.

Araştırma, yaklaşık 14 yıl boyunca takip edilen 90.903 İngiliz yetişkinin verilerini inceledi.

Katılımcılar, hafta sonu ekstra uyku sürelerine göre dört gruba ayrıldı.

Hafta sonları bir saatten fazla uyuyan grubun, hiç ekstra uyumayanlara kıyasla kalp hastalığına yakalanma olasılığı yüzde 19 daha düşük bulundu. Buna karşın, hafta sonları erken kalkanların kalp hastalığı riskinin en yüksek olduğu gözlemlendi.

Bu bulgular, Londra'da gerçekleştirilen Avrupa Kardiyoloji Derneği'nin yıllık kongresinde sunuldu.

British Heart Foundation'da yardımcı tıbbi direktör olan Profesör James Leiper, "Birçoğumuz iş ve aile sorumlulukları nedeniyle yeterli uyku alamıyoruz; ancak hafta sonu uyumanın kalp hastalığı riskini azaltabileceğini gösteren bu çalışma, iyi bir gece uykusunun önemini bir kez daha vurguluyor" dedi.

Leiper, uyku eksikliğinin genel sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini, bu nedenle her gece en az yedi saat uyumanın kritik olduğunu vurguladı.

Uzmanlar, uyku eksikliğinin vücutta iltihaplanmayı, tansiyonu ve stres hormonlarını artırarak uzun vadede kalp sağlığına zarar verebileceğini ifade etti.