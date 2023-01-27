Kına ve elma sirkesi karışımı ne işe yarar?

Özellikle bu karışım vücuttaki 4 bin sinir hücresinin fonksiyonel işlevselliğini artırır. Bu da vücuttaki 4 bin noktadan toksinlerin atılmasını sağlar. İnsan sağlığında etkili olan bir çok besin doğada bulunur. Bu besinlerin çoğu neredeyse yüzyıllardır kullanılıyor. En etkili olan besinler arasında kına ve elma sirkesi bulunuyor. Özellikle elma sirkesi, en güçlü antibakteriyel doğal ilaç…

Mikropları temizleme etkili olan kına ve elma sirkesi kozmetik ürünlerin başında geliyor. Cilt hastalıklarında sıklıkla kullanılan bu ikilinin bir araya gelmesi daha güçlü bir ilaç ortaya çıkarttı. Hem kına hem de elma sirkesi ayrıca bakım ürünleri arasında yer alır.

İŞTE KINA İLE SİRKENİN FAYDALARI

Vücutta birikmiş mikropları çekerek ter gözeneklerinden atar. Bu sayede kireçlenme, ödem birikmesi gibi durumları engeller. Sık sık yorgunluk ve depresyon halinde olan kişiler ise saç derisine sürdüklerinde bölgede harekete geçen sinir hücreleri sayesinde bu tarz hastalıkların riskini taşımaz.

Ayak ve tırnak mantarının oluşmasını engeller.

Ayak kokularını engeller.

Ayaklardaki ve parmak aralarındaki kaşıntıyı önler.

Ayağa kına yakmak bir rahatlama hissi yarattığı için ruhsal anlamda da bir takım olumlu etkileri bulunmaktadır.

Kına yakmak vücutta biriken toksinleri dışarı atmak için uygulanan geleneksel bir yöntemdir.

Ayağa yakılan kına şişkinlik, ödem gibi rahatsızlıkları engeller.

Tüm dolaşım sistemini açarak kan akışının hızlanmasını sağlar.

Eklem, ayak, bacak ağrılarına iyi geldiği bilinir.

El ve ayaklarda üşümeyi keser.