Haftada iki porsiyonu yetiyor

Birçok çalışma, demans riskini azaltan gıdalarla ilgili olarak önemli ölçüde umut saçıyor. Demans, birçok aile için oldukça üzücü bir teşhis. Etkisi göz önüne alındığında, tehdidi ortadan kaldırmanın yollarını bulmak için herkes çareler arayışında. Mantarlar ise bu konuda en umut veren besinlerin başında geliyor.

Amerikan Geriatri Derneği Dergisi'nde yayınlanan bir çalışmada mantar tüketiminin demans riskini azalttığın ortaya koydu. Araştırmacılar yayınlarında, birkaç kohort çalışması, mantar tüketimi ile olay bunama arasındaki ilişkiyi incelemiş. Kohort çalışmaları bir tür boylamsal çalışma ve araştırma katılımcılarını belirli bir süre boyunca (genellikle uzun yıllar) takip ederek sonuca ulaşıyor. Araştırmacılar, yaşlı Japon deneklerden oluşan bir grupta mantar tüketimi ile demans arasındaki ilişkiyi inceledi.

Araştırmaya Japonya'nın kuzeydoğusundaki Ohsaki şehrinde yaşayan 65 yaş ve üzeri 13.230 kişi katıldı. Araştırmacılar günlük mantar tüketimini, diğer yaşam tarzı faktörlerini demans insidansı ile karşılaştırdı. Haftada bir veya daha fazla mantar yiyen yaşlı bireylerde, haftada birden az yiyenlere oranla daha düşük demans riski kaydedildi.

Singapur'da da 60 yaş üstü 663 kişi üzerinde yapılan bir araştırma, mantarlar ve beyin fonksiyonları arasındaki bağlantıyı araştırdı. Altı yıldan fazla bir süredir Lei Feng ve araştırma ekibi, araştırmaya katılan insanların ne kadar mantar yediğini hesapladı. Ayrıca katılımcıların IQ'su, kan basıncı ve yürüme hızlarından zihinsel sağlıklarına kadar her şeyi test etti.

Testler, hafif bilişsel gerileme ve demansın teşhisine yardımcı olmak için kullanılan bir demans semptom ölçeği kullanarak puanlama yaptı.

Haftada 300 gramdan fazla en az iki 'standart porsiyon' mantar yiyen kişilerin gerilemiş bir beyin fonksiyonuna sahip olma olasılığını yüzde 50 daha az olduğunu saptadı.

Alzheimer bir demans türü ve vasküler bunama ile birlikte vakaların çoğunu oluşturuyor. Genel olarak, demans semptomları aşağıdakilerle ilgili sorunları içeriyor. İşte o semptomlar:



Kelimeleri yanlış kullanma veya konuşma güçlüğü gibi dil

Anlama kapasitesinde düşüş

Hafıza kaybı

Düşünme hızında yavaşlama

Zihinsel keskinlik ve çabukluk

Neden-sonuç ilişkisi kuramama

Harekette sınırlanma

Günlük aktiviteleri yaparken zorluklar