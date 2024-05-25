Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu. Kimse beklemiyordu

Altın, dolar, Borsa ve buinların yanında emeklilikle borsa yatırım fonları...İşte bu yatırım araçlarından en çok kazandıran belli oldu ama kimse tahmin edemedi.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, ortalama yüzde 0,31 kazançla haftayı kapattı. Dolarda ne değer kaybetti ne de kazandı. Onun da haftalık kaybı yüzde 0,01 oldu. Euro da yüzde 0,13 kazançla haftayı kapatırken, en çok kaybettiren gram altın oldu. Altında kayıp yüzde 2,81 ulaştı.

BIST 100 endeksinde bu hafta rekor haftasıydı. Endeks en düşük 10.633,93 ve en yüksek 11.088,01 puanı gördü. Borsadaki kazanç yüzde 0,31 ile kayıtlara geçti.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,81 azalışla kapattı ve tek kaybettiren oldu. Gram altın 2 bin 421 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 1,99 azalış göstererek 15 bin 977 liraya geriledi.Geçen hafta sonu 4 bin 90 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, 4 bin 10 liraya indi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,01 değer kaybederek 32,2280 liraya, euro yüzde 0,13 azalışla 34,9600 liraya geriledi.

EN ÇOK KAZANDIRAN

Altın dolar ve borsanın arasından yatırım ve emeklilik fonları sıyrıldı. Yatırım fonları yüzde 1.13 değer kazanırken, emeklilik fonlarında kazan yüzde 2,15 oldu. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,97 ile "Borsa Yatırım" fonları oldu.