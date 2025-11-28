Piyasalar haftanın kapanış gününe oldukça hareketli başladı. Yatırımcıların, aralık ayında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gideceğine yönelik beklentileri artarken, Fed yetkililerinden gelen çelişkili mesajlar piyasayı dalgalandırdı.

Cnbc-e'de yer alan habere göre piyasada faiz indirimine yönelik beklentiler güçlenirken, ABD faiz vadeli işlemlerine göre aralık ayında faiz indirimi olasılığı bir gün önceki yüzde 85 seviyesinden yüzde 87'ye yükseldi.

Piyasalar şu anda gelecek ay 25 baz puanlık bir indirim olasılığının yüzde 80'den fazla olduğunu fiyatlıyor; bu oran bir hafta öncesine göre keskin bir artış. Yatırımcılar ayrıca 2026 sonuna kadar üç ek indirim daha fiyatlıyor.

ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Altın fiyatları haftanın son günü yükselişe geçti. Altının ons fiyatı yüzde 0,60 artışla 4 bin 185 dolara geldi. Piyasalardaki yükseliş trendi altının gram fiyatına da yansıdı. Serbest piyasada gram altın yüzde 0,79 artışla 5 bin 721 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 9 bin 541 liradan satılırken Cumhuriyet altını ise 37 bin 999 lira oldu.

DOLAR YÜKSELİŞTE EURO DÜŞÜŞTE

Piyasalarda haftanın son günü döviz kuru da hareketli dakikalar yaşıyor. Dolar güne yüzde 0,20 artışla 42,53 liradan işlem görüyor. Euro ise yüzde 0,04 düşüşle 49,31 lira seviyesine geldi.

PETROL FİYATLARINDA SON DURUM

OPEC+ üyesi ülkeler Pazar günü çevrim içi bir toplantı gerçekleştirecek. Temsilcilerin aktardığına göre, grubun 2026’nın başlarında planlanan üretim artırımlarını erteleme kararını sürdürmesi bekleniyor. Görüşmede ayrıca üyelerin uzun vadeli üretim kapasitesine ilişkin değerlendirmelerin de öne çıkabileceği belirtiliyor.

Petrol fiyatları toplantıdan çıkacak kararı beklerken hafif yükselişe geçti. Dün 63 dolar seviyesinin üzerinde yatay seyreden Brent petrol bugün ise yüzde 0,32 artışla 63,54 dolar seviyesinden işlem görüyor.