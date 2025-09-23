Haftanın VAR kayıtları açıklandı: Kırmızı kart pozisyonunda neler konuşuldu?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’de 6. haftada oynanan karşılaşmaların VAR (video yardımcı hakem) kayıtlarını açıkladı.

Federasyonun Youtube hesabından yayınlanan kayıtlarda iki pozisyon yer aldı.

Kocaelispor-Çaykur Rizespor maçının 45+6. dakikasında Dijksteel'in şutunda top Rizespor savunmasında Hojer'e çarparak dışarı çıktı. VAR'dan gelen uyarı üzerine hakem Ümit Öztürk kenara gelerek pozisyonu inceledi. VAR hakemi ve Öztürk arasında şu diyalog yaşandı:

VAR: Ümit hocam, potansiyel bir penaltı için sana sahada inceleme öneriyorum. Oyuncunun sol eline çarpan açıyı gösteriyorum sana.

Ümit Öztürk: Temas anını gördüm, izleyebilir miyim?

VAR: Bu temas anı, avuç içi ile.

Ümit Öztürk: Başka açı daha var mı?

VAR: Bir açı daha var, gösteriyorum.

Ümit Öztürk: Bu bana yeterli, çok iyi. Avuç içine geldiğini bir daha gösterin diğer açıdan. Evet. Penaltı veriyorum, kart vermiyorum.

CAFU'YA KIRMIZI KART

Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının 42. dakikasında orta sahada, Fenerbahçeli Milan Skriniar ve Kasımpaşa'dan Cafu arasında yaşanan iki mücadelede faul kararı çıktı.

VAR'dan yapılan uyarı üzerine hakem Oğuzhan Çakır, Cafu'ya kırmızı kart gösterdi. Konuşmalar kayıtlara şu şekilde yansıdı:

VAR: Seni potansiyel kırmızı kart için incelemeye davet ediyorum.

Oğuzhan Çakır: Evet abi ekranın başındayım:

VAR: Oğuzhan sağ ayağının hareketini gösteriyorum, ekstra hareketini.

Oğuzhan Çakır: Gördüm, sonrasında vurdu. Benim için yeterli.