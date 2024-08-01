Hagi mi Alex mi? Alex de Souza itiraf etti

Kaynak: AA
Hagi mi Alex mi? Alex de Souza itiraf etti

Antalyaspor Teknik Direktörü Alex de Souza, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de 8 yıl oynayan Brezilyalı futbolcu Alex de Souza sık sık Galatasaray'ın efsanesi Hagi ile karşılaştırıldı.

"Hagi mi, Alex mi?" Bu soru hala gündemde..

Ve bu Alex'e de soruldu.

Şu anda Antalyaspor'un teknik direktörü olan Alex de Souza düzenlediği basın toplantısında gelen bu soruya şu cevabı verdi:

"Elimize mikrofonu alıp sorsak bazıları 'Alex' bazıları da 'Hagi' diyecektir. Futbol böyle bir şey. 1994 yılında Hagi, Romanya'nın 10 numara pozisyonunda oynarken 16 yaşında bir çocuktum. Onu izledim. Kendimi ona karşı rakip olarak görmedim. Ona karşı oynadığımı hissetmedim. Onunla kendimi yarıştırmak, karşılaştırmak istemiyorum.

Bugün futbolda bazıları maviden bazıları kırmızıdan hoşlanıyor olabilir. Futbol bu şekilde futbol oluyor. Herkesin farklı düşüncesi olabiliyor. Hagi ile kendimi karşılaştırmaktan kaçınıyorum. Messi ve Ronaldo karşılaştırmaları çok yapılıyor. İnsanların futbol hakkındaki bireysel düşüncelerine saygı duyuyorum."

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