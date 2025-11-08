Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Trabzonspor Alanyaspor’u konuk etti.

Karşılaşmanın ilk yarısında oyunu kontrol etmeyi başaran Trabzonspor 15’inci dakikada Onuachu’nun attığı golle devreyi 1-0 önde tamamladı.

Soyunma odasından daha iyi dönen takım Alanyaspor oldu. Trabzonspor karşısında üst üste yakaladığı pozisyonlarla beraberlik golü için yüklenen konuk ekip, üst üst kaçan gol fırsatlarının ardından 73’üncü dakikada Ianis Hagi’nin harika golüyle skora eşitliği getirdi.

Kalan dakikalarda Trabzonspor taraftarının da desteğiyle galibiyet için baskı kurarken aradığı golü bir türlü bulamadı ve zorlu mücadele 1-1’lik beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 25’e yükseltirken Alanyaspor ise 15 puana çıktı.

REKABETTE 4 YIL SONRA BİR İLK!

Trabzonspor ve Alanyaspor, Süper Lig'de Eylül 2021'de 1-1 biten maçtan bu yana ilk kez berabere kaldı.

TRABZONSPOR-ALANYASPOR İLK 11

Trabzonspor: Onana, Pina, Okay, Baniya, Mustafa, Folcarelli, Oulai, Olaigbe, Felipe Augusto, Zubkov, Onuachu

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Makouta, Maestro, Ruan, Meschack, Hagi, Hwang

TRABZONSPOR 1-1 ALANYASPOR (ÖNEMLİ ANLAR)

1' İlk düdük çaldı ve karşılaşmaya Alanyaspor başladı.

ALANYASPOR TEHLİKELİ GELDİ

5' İlk tehlikeli atak Alanyaspor'dan geldi. Ianis Hagi'nin şutunda top direğin yanından dışarı gitti.

OLAIGBE SERT ŞUTUNDA İSABETİ BULAMADI

8' Zubkov'un uzun pasında Alanyaspor defansından seken topa Olaigbe gelişine sert vurdu. Top az farkla dışarı çıktı.

TRABZONSPOR ONUACHU İLE ÖNE GEÇTİ

15' Mustafa Eskihellaç'ın pasında iki stoper arasında topu kurtaran Onuachu kaleyi karşısına alarak şutunu çekti. Kalesini terk eden Ertuğrul'dan seken top bir kez daha Onuachu'ya çarparak ağlarla buluştu. Trabzonspor karşılaşmada 1-0 öne geçti.

MAESTRO UZAKTAN ŞANSINI DENEDİ

21' Rakip sahada top çeviren Alanyaspor'da Maestro'nun uzaktan şutunda top direğin dibinden dışarı çıktı.

OLAIGBE İKİNCİ KEZ KALEYİ YOKLADI

27' Olaigbe bir kez daha uzaklardan sert bir şutla kaleyi yokladı. Ancak top yine az farkla dışarı gitti.

ALANYASPOR'DA ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

36' Alanyaspor'da sakatlık yaşayan Ruan'ın yerine Enes Keskin oyuna dahil oldu.

İLK YARI: TRABZONSPOR 1-0 ALANYASPOR

TRABZONSPOR FOLCARELLI İLE 2. GOLE YAKLAŞTI

46' Zubkov'un ortasında kale önünde kafayı vuran Folcarelli'nin şutunda top az farkla dışarı gitti.

ALANYASPOR BERABERLİK FIRSATINI KAÇIRDI

47' Alanyaspor'un tehlikeli atağında sağ kanattan yapılan ortada arka direkte boş kalan Enes Keskin net pozisyonu değerlendiremedi.

ONANA HWANG'A GOL İZNİ TANIMADI

54' Hwang defans arkasına yaptığı koşuda topla buluşarak çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ancak şutunda Andre Onana'yı geçemedi.

ALANYASPOR YİNE GOL FIRSATINI DEĞERLENDİREMEDİ

58' Alanyaspor bir gol fırsatını daha harcadı. Ceza sahası içerisinde müsait pozisyonda topla buluşan Makouta'nın şutunda isabet yok.

ONANA'DA BİR KRİTİK KURTARIŞ DAHA

71' Enes Keskin arka direkte bomboş pozisyonda topla buluştu. Onana net fırsatın golle sonuçlanmasını engelledi.

HAGI HARİKA GOLLE BERABERLİĞİ SAĞLADI

74' Alanyaspor Ianis Hagi'nin babasının attığı gollere benzer bir şutla ceza sahası dışından ağları havalandırmasıyla beraberliği yakaladı.

MAÇ SONUCU: TRABZONSPOR 1-1 ALANYASPOR