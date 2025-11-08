Trabzonspor'un Southampton'dan 5.milyon 670 bin euro bedelle transfer ettiği Paul Onuachu bordo mavili forma altında parlamaya devam ediyor. Nijeryalı forvet Alanyaspor'u da boş geçmeyerek gol krallığı yarışında 8'i buldu ve Başakşehirli Eldar Şahmuradov ile zirveyi paylaşmaya başladı.

Trabzon'da yapılan Alanyaspor maçında Onuachu 16. dakikada sahneye çıktı. Mustafa Eskihellac'ın pasını harika bir şekilde önüne alan golcü futbolcu Alanyaspor kalecisi Ertuğrul Taşkıran'a şans tanımadı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Eyüpspor ve Galatasaray karşılaşmalarını boş geçen Onuachu üç hafta sonra gol sevinci yaşadı.

TRABZON'DA COŞUYOR

2.01 boyuyla dikkat çeken 31 yaşındaki futbolcu filelere gönderdiği 8 golün 6'sini Trabzon'da attı. Nijeryalı forvetin gol attığı maçlar şöyle...

Trabzonspor - Kocaelispor 1-0

Trabzonspor - Samsunspor 1-1

Trabzonspor - Gaziantep FK 1-1

Karagümrük - Trabzonspor 3-4 (2 gol attı)

Trabzonspor - Kayserispor 4-0

Trabzonspor - Alanyaspor 1-0