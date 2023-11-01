Hahambaşı'nın Erdoğan'a sarılmasının sırrı ortaya çıktı. Herkes o hareketi konuşmuştu

Halktv’de yer alan bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Recey Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin 100. Yılı kutlamaları nedeni ile özel bir resepsiyon gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu'nda tebrikleri kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkiye Musevileri Hahambaşı Rav İsak Haleva'nın görüntüleri gündem olmuştu.

Hahambaşı Rav İsak Haleva'nın hareketleri dikkat çekmişti. Türkiye Musevileri Hahambaşı Rav İsak Haleva’nın 34 saniye boyunca Erdoğan ile samimi bir şekilde yaklaşması ve ellerini Erdoğan’ın omuzlarına koyması saniye saniye kaydedilmişti.

Erdoğan'ın kollarından bir süre tutan, sarılan ve bir şeyler söyleyen Haleva'nın hareketlerinin sırrı ortaya çıktı.

İsak Haleva'nın yakını Yahudi iş insanı araştırmacı Doğan Kasadolu hareketin nedenini açıkladı.

"DUA ŞEKLİDİR”

Kasadolu, "Haleva'nın ellerini Başkan Erdoğan'ın omuzlarına koyması bir dua şeklidir. Yahudi inancında eller, dua edilen kişinin başına konur ve kendisine dua edilir" dedi.

Yaşananları açıklamayı sürdüren Kasadolu "Cumhurbaşkanımızın maşallah boyu uzun olduğundan Haleva ellerini Erdoğan'ın omzuna koyarak kendisine dua etmiş ve ortaya samimi bir görüntü çıkmıştır. ,

Haleva, Başkan Erodoğan'ın dünyadaki barış çabalarının bir an önce sonuç vermesini, kan ve gözyaşının bir an önce bitmesini temenni ederek hem kendisini hem de Türkiye için de dua etmiştir" diye konuştu.

Görüntüler sosyal medyada yayıldıktan sonra gündem olmuştu.