Hailey Bieber’dan hamilelik pozu. Beğeni yağmuruna tutuldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hailey Bieber’dan hamilelik pozu. Beğeni yağmuruna tutuldu

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Biber’ın eşi Hailey Bieber’dan hamilelik pozu geldi.

Kendisi ve kocası Justin Bieber'ın ilk çocuğuna hamile olan 27 yaşındaki anne adayı, açık gri, kısa tişörtle poz verdi.

Gülümseyen anne adayı bir elini sırtının alt kısmına koydu ve diğer eliyle karnını kucakladı.

Yan profilini göstererek poz veren Hailey, açık mavi bir kot pantolon giymişti.

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52,5 milyon takipçisi olan Hailey paylaşımında, “Gösterilen destek ve sevgi için kelimelerle anlatılamayacak kadar müteşekkirim… ve daha yeni başlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Paylaşımı 800 bini aşkın kişi beğenirken Hailey’e “Sen en iyisisin”, “Seninle çok gurur duyuyorum” ve “Bayıldım” gibi yorumlar yapıldı.

2-years-of-rhode-feel-so-very-grateful-that-i-get-to-bring-this-world-of-rhode-to-life-everyday-with-the-most-incredible-team-of-extrordinary-talented-people-so-thankful-beyond-words-for-the-support-an-2.jpg

2-years-of-rhode-feel-so-very-grateful-that-i-get-to-bring-this-world-of-rhode-to-life-everyday-with-the-most-incredible-team-of-extrordinary-talented-people-so-thankful-beyond-words-for-the-support-an-1.jpg

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