Devlet erkanı yine hain İskilipli Atıf'ın mezarında. Valisi, Milletvekili, Belediye Başkanı, rektörü önde durma yarışına girdi

Ceza Kanunu'nun 55. maddesine göre “Anayasayı Tağyir”(Anayasayı değiştirmek) suçu iddiasıyla “vatana ihanetten” 4 Şubat 1926 yılında idam edilen İskilipli Atıf, ölümünün 97'inci yılında, memleketi olan Çorum'un İskilip ilçesindeki mezarının başında anıldı. Atıf Derneğince, Gülbaba Mezarlığında bulunan 2012 yılında yaptırılan Atıf Hoca Anıt Mezar ve Küllesi’nde tören düzenlendi.

DEVLET ERKANI İSKİLİPLİ'NİN MEZARI BAŞINDA ÖNDE DURMA YARIŞINA GİRDİ

Geçtiğimiz yıllarda yapılan törenlere katıldığı için tepki çeken Çorum Valisi Mustafa Çiftçi başta olmak üzere, AKP Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İskilip Kaymakamı Yunus Emre Vural, MHP’li İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Çorum İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, Atıf Derneği Başkanı Mustafa Lek, İskilipli Atıf’ın yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan törenin ardından İskilipli Atıf için öğle namazı öncesi mevlit de okutuldu.