Haiti başbakanı istifa etti

Haiti Başbakanı yazdığı istifa mektubunda Mevcut durum göz önüne alındığında istifa etmesinin doğru zaman olduğunu belirterek "Ulusumuza zor zamanlarda hizmet ettik. Benimle birlikte bu tür zorluklara göğüs germe cesaretini gösteren herkese teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Haiti son haftalarda kaos ve çete şiddetinin istilasına uğradı. Suç grupları hükümet yapılarına saldırdı ve sosyal düzen çöküşün eşiğine geldi.

Başbakan'ın ofisinden bir kaç saat önce yapılan açıklamaya göre, Karayip ülkesinin Maliye Bakanı Michael Patrick Boisvert yeni bir hükümet kurulana kadar geçici başbakan olarak atandı.Yedi oy hakkına sahip üye ve iki oy hakkı olmayan gözlemciden oluşan bir geçiş konseyi, yeni bir başbakan ve kabine belirlemekle görevlendirildi.

Geçiş Komitesi, en geç 7 Şubat 2026'da gerçekleşmesi gereken seçimlere değin başkanlık yetkilerini kullanacak.

Henry Mart ayında ülkenin gelecekteki liderliği konusunda bir karara varıldığında istifa etmeyi planladığını açıklamış ve kısa bir süre sonra geçiş konseyi kurulmuştu. Karayip Topluluğu ve Ortak Pazarı (CARICOM) bu ayın başlarında yaptığı bir açıklamayla konseyin kurulmasını memnuniyetle karşılamış ve bunun "Haiti için yeni bir başlangıç olması" temennisinde bulunmuştu.