Hakan Altun imaj yeniledi! Sosyal medyadan beğeni yağdı

Yıllardır sakallı görünümüyle hafızalara kazınan Hakan Altun, sakallarını kestirdi. Ünlü ismin yeni görüntüsü çok beğenildi.

YENİ İMAJI OLAY OLDU

Türk müziğinin güçlü seslerinden Hakan Altun, yeni imajıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

BIYIKLAR KALDI SAKALLAR TATİLDE

Yeni imajını Instagram hesabından paylaşan Altun’un bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı. Ünlü isim, gönderisine şu notu da ekledi:

"20 günlük tatilde sadece ruhumuzu değil, yüzümüzü de dinlendirelim dedik. Bıyıklar kaldı, sakallar tatilde. Yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen yok."