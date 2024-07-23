Hakan Arslan'ın yeni takımı şaşırttı

Sivasspor'da yıllardır forma giydikten sonra ayrılan Hakan Arslan'ın yeni takımı belli oldu.

Sivasspor'da 11 sezon forma giyen, kaptanlığını da yapan 36 yaşındaki futbolcu, haziran ayında kulübünden ayrıldığını açıklamıştı.

Hakan Arslan'ın yeni takımı TFF 2. Lig'den Serik FK oldu.

Serik FK, Hakan Aslan'ı transfer ettiğini şu açıklamayla duyurdu:

"Kulübümüz, Süper Lig'de Sivasspor forması ile 365 müsabakada 50 gol 15 asist ile sayısız başarısı olan Hakan Arslan ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Oyuncumuza Serik FK forması altında başarılar dileriz."