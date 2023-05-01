Hakan Atilla açıkladı: Pasaportuma el konuldu karakola götürülüyorum

Eski Halkbank'ın ve İstanbul Borsası'nın Genel Müdürü Hakan Atilla, Kıbrıs'a gitmek isterken, Pasaportuna el konulduğunu tebliği için karakola götürüldüğünü sosyal medya üzerinden duyurdu.

Hakan Atilla açıkladı: Pasaportuma el konuldu karakola götürülüyorum

Amerika'da Halkbank davasında tutuklu kaldıktan sonra Türkiye'ye gelip, Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'yle taltif edilen Hakan Atilla, oradan istifa edince işler bir anda değişti.

Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı ve eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada havalimanında pasaportuna el konduğunu ve karakola götürüldüğünü duyurdu.

ABD'de İran'a yönelik yaptırımların delinmesi sürecinde rol oynadığı gerekçesiyle yargılanıp 28 ay tutuklu kalan, infazının ardından ise Türkiye'ye dönen eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın pasaportuna neden el konulduğu açıklanmadı.

Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevinden 2021'de istifa eden Atilla, bugün instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Ailenle Kıbrıs’a gitmek isterken alanda pasaporta el konmak isteniyor, çıkış yasağı tebliğ edilmek üzere karakola götürülüyorsun” dedi.

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Atilla dikkat çeken bir paylaşımında “Ülkemize yıllarca hizmet ettik onu el üstünde tuttuk savunduk koruduk karşılığında gördüğümüz muamele alanlarda alıkonma. Keserdöner sap döner, gün gelir hesap döner” yazdı.

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Hakan Atilla aşağıdaki paylaşımıyla dikkat çekmişti.

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Hakan Atilla Amerika'daki 28 aylık tutukluluk sürecinin ardından böyle karşılanmıştı.

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