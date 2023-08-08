Hakan Atilla İçişleri Bakanlığı’na dava açtı

Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı ve eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla, 1 Mayıs’ta yurt dışına çıkış yaparken pasaportuna el konulduğunu duyurmuştu.

Atilla’nın pasaportuna el konulmasının üzerinden üç ayı aşkın bir süre geçmesine rağmen kendisine olayın gerekçesinin ne olduğu bildirilmedi.

10Haber’den Ersin Eroğlu’nun haberine göre Atilla, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne yürütmenin durdurulması talebiyle dava açtı.

HAKAN ATİLLA KİMDİR?

1970 yılında Ankara'da doğan Mehmet Hakan Atilla, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. Atilla, 1995 yılında Halkbank AŞ'de Araştırma, Geliştirme ve Planlama Müdürlüğü'nde Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. Daha sonra ise Bankacılık Kartları ve Nakit Yönetimi Müdürlükleri'nde bir süre uzman sıfatıyla görev aldı.

Stratejik Planlama Daire Başkanlığı'nda Yönetmen ve Bölüm Müdürlüğü görevlerini üstlenen Hakan Atilla, 2007-2011 yılları arasında ise Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Daire Başkanı olarak görev aldı. ABD'de tutuklanana kadar Halkbank'ın Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısıydı.

ABD'de İran'a yönelik yaptırımların delinmesi sürecinde rol oynadığı gerekçesiyle yargılanıp 28 ay tutuklu kalan Atilla, infazının ardından Türkiye'ye dönmüştü.Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, pasaportuna el konduğunu duyurdu. ABD'de İran'a yönelik yaptırımların delinmesi sürecinde rol oynadığı gerekçesiyle yargılanıp 28 ay tutuklu kalan, infazının ardından ise Türkiye'ye dönen Atilla, havalimanında yaşadığı olayı sosyal medya hesabından duyurdu.