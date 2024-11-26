Zafer Partisi 2. Olağan Büyük Kongresi’ne sayılı günler kala partiye yeni katılması beklenen sürpriz isimlerde ortaya çıkmaya başladı. Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı ve Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla, Ümit Özdağ'dan Zafer Partisi'nde siyaset yapması için teklif geldiğini açıkladı.

HAKAN ATİLLA: EN UYGUN SİYASİ PARTİ OLARAK ZAFER PARTİSİ’Nİ GÖRÜYORUM

Hakan Atilla, İzmir Çeşme’de Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bir araya geldi. Siyaset yapmak için Zafer Partisi'nin uygun adres olduğunu söyleyen Atilla, "Benim düşüncelerime en uygun siyasi parti olarak Zafer Partisi’ni görüyorum" ifadelerini kullandı.

"GÖREV GELİRSE, GEREĞİNİ YAPARIM"

Özdağ’ın kendisine birlikte siyaset yapmayı teklif ettiğini açıklayan Hakan Atilla, "Ben bir göreve talip değilim ama siyaset yapacaksam ve bir görev verilirse de bunun gereğini yaparım" dedi. Oda TV'nin haberine göre ise Zafer Partisi'ne katılımıyla ilgili kurultayda bir açıklama yapıp yapmayacağı sorusuna ise "kısmet" diye cevap verdiğini söyledi.

KONGRE ÖNCESİNDE ZAFER PARTİ'SİNE KATILIMLAR ARTIYOR

Daha önce MHP’den ayrılan Ankara İl Başkan Yardımcısı Egemen Otan’ın Zafer Partisi'ne katılırken, pek çok ilde partiye katılımlar yaşanmıştı. Zafer Partisi 2. Olağan Büyük Kongresi öncesinde partiye katılımın yoğun olması ise dikkat çekti. Kongrede yeni sürpriz isimlerinde katılacağı belirtiliyor.