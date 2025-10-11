A Milli Takımımız, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde üçüncü maçına Bulgaristan deplasmanında çıktı.
HAKAN ÇALHANOĞLU İÇİN ÖZEL MAÇ
Milli Takım’ın kaptanlığını yapan Inter’in yıldız oyuncusu Hakan Çalhanoğlu kritik maçta ‘dalya’ dedi.
100. MAÇINDA 2 ASİST YAPTI
Ay Yıldızlı formayla 100. maçına çıkan Hakan Çalhanoğlu karşılaşmanın ilk yarısında Arda Güler’in attığı golde asisti yapan isim oldu.
İkinci yarıda da Kenan Yıldız'ın ikinci, takımın üçüncü golünde son pası veren tecrübeli orta saha oyuncusu, A Milli Takım formasıyla çıktığı bu anlamlı maçta skor katkısıyla öne çıktı.
MİLLİ TAKIM'DA ÖNEMLİ İSTATİSTİK
Avrupa'da gösterdiği performansla Türkiye'yi gururlandıran Hakan Çalhanoğlu ay yıldızlı formayla da önemli bir istatistik yakaladı.
Milli Takım'da çıktığı 100 maçta 21 gol atan Hakan Çalhanoğlu, asist sayısını da bu maçla birlikte 17’ye yükseltti.