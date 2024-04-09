Hakan Çalhanoğlu affetmedi. Inter hayata döndü

İtalya Serie A'nın 31. haftasında Inter, deplasmanda Udinese ile karşı karşıya geldi.
Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Inter; Udinese karşısında 1-0 geriden gelip 2-1 kazandı.
Ev sahibi ekip 40. dakikada Samardzic'in golüyle 1-0'lık üstünlüğü yakaladı.
55. dakikada Inter penaltı kazandı ve topun başına Hakan Çalhanoğlu geçti. Milli futbolcumuz penaltıdan skoru dengeledi: 1-1.
Hakan 74. dakikada yerini Alexis Sanchez'e bırakırken, Inter'i galibiyete taşıyan isim Davide Frattesi oldu.
Frattesi'nin 90+5'te attığı golle Inter 2-1 kazandı.
Adım adım şampiyonluğa ilerleyen Inter 82 puanla en yakın rakibinin 14 puan önünde Serie A'da lider durumda bulunuyor.
Udinese ise 28 puanla 15. sırada.