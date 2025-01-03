Hakan Çalhanoğlu attı: Inter, İtalya Süper Kupası’nda finale çıktı

Inter ile Atalanta, İtalya Süper Kupası Yarı Final maçında Riyad'daki Kingdom Arena'da karşı karşıya geldi. Milli Futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun ilk 11’de başladığı maçı 2-0 kazanan Inter, İtalya Süper Kupası’nda finale yükseldi.
Daniele Chiffi’nin yönettiği maçın ilk yarısı 0-0 beraberlikte sonuçlandı.
2’nci yarıya hızlı başlayan Inter, Dumfries’in 49 ve 61’inci dakikalardaki golleriyle 2-0 öne geçmeyi başardı. Hakan Çalhanoğlu'nun 68’inci dakikada yerini Asllani’ye bıraktığı karşılaşmadan 2-0 galip ayrılan Inter, İtalya Kupası’nda adını finale yazdırdı. Inter’in finaldeki rakibi Milan-Juventus eşleşmesinin galibi olacak.