Hakan Çalhanoğlu attı: Inter, İtalya Süper Kupası’nda finale çıktı

Kaynak: İHA
Hakan Çalhanoğlu attı: Inter, İtalya Süper Kupası’nda finale çıktı

İtalya Süper Kupa yarı final karşılaşmasında Inter, Lazio'yu Marcus Thuram, Hakan Çalhanoğlu ve Davide Frattesi'nin golleriyle 3-0 yenerek finalde Napoli'nin rakibi oldu.

Inter ile Atalanta, İtalya Süper Kupası Yarı Final maçında Riyad'daki Kingdom Arena'da karşı karşıya geldi. Milli Futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun ilk 11’de başladığı maçı 2-0 kazanan Inter, İtalya Süper Kupası’nda finale yükseldi.

Daniele Chiffi’nin yönettiği maçın ilk yarısı 0-0 beraberlikte sonuçlandı.

2’nci yarıya hızlı başlayan Inter, Dumfries’in 49 ve 61’inci dakikalardaki golleriyle 2-0 öne geçmeyi başardı. Hakan Çalhanoğlu'nun 68’inci dakikada yerini Asllani’ye bıraktığı karşılaşmadan 2-0 galip ayrılan Inter, İtalya Kupası’nda adını finale yazdırdı. Inter’in finaldeki rakibi Milan-Juventus eşleşmesinin galibi olacak.

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