Hakan Çalhanoğlu, Cagliari’yi boş geçmedi: Inter 3-0 kazandı

Cagliari’de Sardegna Arena’da oynanan mücadelede Inter, oyuna hızlı başladı. Lautaro Martinez’in şık asistini değerlendiren Marcus Thuram, kaleci Simone Scuffet’i zorlayan sert bir şutla ilk tehlikeyi yarattı. Ancak Cagliari savunması ve Scuffet, bu erken baskıya direnç gösterdi.

Hakan Çalhanoğlu’nun organize ettiği ataklarla Inter, etkili pozisyonlar bulsa da gol için ilk yarının sonlarına kadar beklemek zorunda kaldı. Alessandro Bastoni, Hakan Çalhanoğlu’nun serbest vuruş sonrası yaptığı ortayı şık bir kafa vuruşuyla ağlara göndererek 1-0’lık üstünlüğü sağladı. Bu gol, hem oyuncuların hem de teknik ekibin rahat nefes almasını sağladı.

LAUTARO MARTİNEZ’İN GERİ DÖNÜŞÜ

İkinci yarıda Cagliari’nin çabalarına rağmen Inter üstünlüğünü korumayı başardı. 73. dakikada Nicolo Barella’nın etkili ortasına hareketlenen Lautaro Martinez, kayarak yaptığı vuruşla gol suskunluğunu bozdu. Martinez’in, Serie A’daki son golünü 3 Kasım’da atmış olması, bu anı daha da anlamlı hale getirdi.

HAKAN PENALTIYI GOLE ÇEVİRDİ

Cagliari savunması, köşe vuruşlarında Inter’in organize oyununa karşı koymakta zorlandı. 83. dakikada Mateusz Wieteska’nın topa elle müdahalesi sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi. Hakan Çalhanoğlu, bu fırsatı değerlendirerek skoru 3-0’a taşıdı ve takımını rahatlatan isim oldu.

Kaleci Yann Sommer ise, maçın son dakikalarında Mattia Felici’nin etkili şutunu kurtararak temiz bir skorla maçı tamamladı. Bu galibiyet, Inter’i moral açısından güçlendirirken, zirve yarışı için kritik bir üç puan anlamına geldi.