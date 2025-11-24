İtalya Serie A'nın 12. haftası Inter-Milan derbisine sahne oldu.

Zorlu karşılaşmada ilk yarıdan gol sesi çıkmazken Milan 54'üncü dakikada Pulisic'in golüyle derbide 1-0 öne geçti.

Inter bu gole karşılık vermeye çalışırken 74'üncü dakikada penaltı kazandı ve topun başına milli yıldız Hakan Çalhanoğlu geçti. Ancak Hakan Çalhanoğlu'nun penaltı vuruşunda maç boyunca yaptığı kurtarışlarla yıldızlaşan Milan'ın Fransız kalecisi Mike Maignan gole izin vermedi.

Son haftalarda attığı gollerle takımını sırtlayan Hakan Çalhanoğlu derbide eski takımına karşı kaçırdığı penaltının hayal kırıklığını yaşarken 77'de yerini Zielinski'ye bıraktı.

Mücadelede başka gol olmadı ve 90 dakika sonunda Derby della Madonnina'yı 1-0 Milan kazandı.