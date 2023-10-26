Hakan Çalhanoğlu dünya devine gidiyor. Arda Güler'in rakibi olacak

Xavi yönetimindeki Barcelona, yoluna doludizgin devam ediyor. İlkay Gündoğan'ın yanı sıra İspanyol teknik adam, bir Türk oyuncuyu daha gözüne kestirdi.

Hakan Çalhanoğlu dünya devine gidiyor. Arda Güler'in rakibi olacak

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Xavi yönetimindeki Barcelona, geçtiğimiz sezonda kazandıkları şampiyonluğun ardından bu sezon da aynı performansı sürdürüyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 3'TE 3
Katalanlar, Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımını 2-1 mağlup etti. Grubunda 3'te 3 yaparak son 16 turunun kapısını aralayan Katalan ekibinin gollerini 28. dakikada Ferran Torres ve 36'da Fermin Lopez Marin kaydetti.Ukrayna temsilcisinin tek sayısı 62'de Heorhiii Sudakov'dan geldi. Karşılaşmada İlkay Gündoğan 90 dakika forma giydi.

XAVİ'NİN HEDEFİNDEKİ DİĞER TÜRK ÇALHANOĞLU
Öte yandan Fotospor'un haberine göre; Barcelona Teknik Direktörü Xavi, İlkay Gündoğan'ın ardından başka bir Türk oyuncunun ara transferde alınması için talimat verdi. Bu isim de Hakan Çalhanoğlu oldu. Inter'in Salzburg'u 2-1 yendiği karşılaşmada penaltıdan fileleri havalandıran Hakan Çalhanoğlu'nun performansı Barcelona Teknik Direktörü Xavi'nin uzun zamandır gözden kaçmıyor.

30 MİLYON EURO'YU GÖZDEN ÇIKARDI
Xavi, genç ağırlıklı bir kadroya sahip Barcelona'nın hücumda daha tecrübeli bir ismi bulundurması için Hakan Çalhanoğlu'nun transferini mutlaka istiyor. Bu sezon 11 maçta 4 gol, 1 asistle oynayan 29 yaşındaki futbolcu için Barcelona, Inter'e 30 milyon Euro ödemeye hazır.

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