Hakan Çalhanoğlu ezdi geçti

Düzenleme: Kaynak: AA
Hakan Çalhanoğlu ezdi geçti
Serie A'nın kararı Hakan Çalhanoğlu'nu mest etti.

Inter'de forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) sezonun en iyi orta saha oyuncusu ödülüne aday gösterildi.

DEV İSİMLERİ GERİDE BIRAKTI

Ligin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Hakan Çalhanoğlu ile Atalanta'dan Hollandalı Teun Koopmeiners ve Milan'dan ABD'li Christian Pulisic, 2023-24 sezonunun en iyi orta saha oyuncusu ödülü için adaylar arasında yer aldı.

PERFORMANSI

Bu sezon Inter formasıyla şampiyonluk yaşadığı Serie A'da 31 maça çıkan Hakan, 13 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

hakan-calhanoglu-inter-aa-2043519.jpg

İlgili Haberler
PFDK sevkleri açıklandı. Derbinin Fenerbahçe'ye faturası ağır oldu
Aziz Yıldırım'dan flaş derbi açıklaması. Her şeyi göze aldı
Fenerbahçe Galatasaray derbisinde yaşananları yayınladı. Neler olmuş neler
Fatih Terim kafasında bitirdi
Federasyonda Mesut Özil sürprizi. Mehmet Büyükekşi ile buluştu
Son Haberler
Sığırcık kuşları Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş trafiğini durdurdu Video
Sığırcık kuşları Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş trafiğini durdurdu
Fenerbahçe'de flaş Eda Erdem gelişmesi Spor
Fenerbahçe'de flaş Eda Erdem gelişmesi
Topuklu ayakkabı ile yürürken mola verebilirsiniz: Yenilikçi tasarım viral oldu Video
Topuklu ayakkabı ile yürürken mola verebilirsiniz: Yenilikçi tasarım viral oldu
PFDK sevkleri açıklandı. Derbinin Fenerbahçe'ye faturası ağır oldu Spor
PFDK sevkleri açıklandı. Derbinin Fenerbahçe'ye faturası ağır oldu
Gaziosmanpaşa’da çocuğa çarpıp kaçan motosiklet sürücüsü tutuklandı Gündem
Gaziosmanpaşa’da çocuğa çarpıp kaçan motosiklet sürücüsü tutuklandı
Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş cevap: Hazmedemiyorlar Spor
Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş cevap: Hazmedemiyorlar
Bitkin bir halde bulduğu yavru karacayı bağrına bastı Video
Bitkin bir halde bulduğu yavru karacayı bağrına bastı