Hakan Çalhanoğlu gemileri yaktı! Babasından kafaları karıştıran paylaşım

Galatasaray'ın transfer gündeminde bulunan Inter'li Hakan Çalhanoğlu transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Milli yıldızın babası Hüseyin Çalhanoğlu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

HAKAN ÇALHANOĞLU CEPHESİNDEN FLAŞ PAYLAŞIM

Hüseyin Çalhanoğlu, Hakan Çalhanoğlu'nun ve kendisinin bulunduğu videoyu "Geliyoruz" şarkısıyla bir paylaştı. Bu paylaşım sosyal medyada taraftarlarca yankı uyandırdı.

TRANSFERDEKİ SON DURUM

Gianluca Di Marzio'nun son haberine göre; Hakan Çalhanoğlu, Inter'de kalacak. Galatasaray ile Inter arasında görüşmelerin sürmesi için gerekli şartların oluşmadığı yönündeydi.

Çıkan bu olumsuz habere rağmen Hakan Çalhanoğlu'nun bu paylaşımı sarı-kırmızılı taraftarların kafasını karıştırdı.

İşte o paylaşım;