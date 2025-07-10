Hakan Çalhanoğlu gemileri yaktı! Babasından kafaları karıştıran paylaşım

Kaynak: Haber Merkezi
Hakan Çalhanoğlu gemileri yaktı! Babasından kafaları karıştıran paylaşım

Süper Lig devi Galatasaray'ın kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı Hakan Çalhanoğlu için sıcak bir gelişme yaşandı. Inter'in yüksek bonservis talebinde bulunduğu Hakan Çalhanoğlu'nun babası Hüseyin Çalhanoğlu, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı.

Galatasaray'ın transfer gündeminde bulunan Inter'li Hakan Çalhanoğlu transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Milli yıldızın babası Hüseyin Çalhanoğlu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

HAKAN ÇALHANOĞLU CEPHESİNDEN FLAŞ PAYLAŞIM

Hüseyin Çalhanoğlu, Hakan Çalhanoğlu'nun ve kendisinin bulunduğu videoyu "Geliyoruz" şarkısıyla bir paylaştı. Bu paylaşım sosyal medyada taraftarlarca yankı uyandırdı.

TRANSFERDEKİ SON DURUM

Gianluca Di Marzio'nun son haberine göre; Hakan Çalhanoğlu, Inter'de kalacak. Galatasaray ile Inter arasında görüşmelerin sürmesi için gerekli şartların oluşmadığı yönündeydi.

Çıkan bu olumsuz habere rağmen Hakan Çalhanoğlu'nun bu paylaşımı sarı-kırmızılı taraftarların kafasını karıştırdı.

İşte o paylaşım;

h.jpeg

Son Haberler
Kartalkaya davasında 4. gün! Aşçıbaşı damadı işaret etti
Kartalkaya davasında 4. gün! Aşçıbaşı damadı işaret etti
İzmir Körfezi alarm veriyor! Balık ölümleri kapıda
İzmir Körfezi alarm veriyor! Balık ölümleri kapıda
Kasklı çete yakalandı! Kamera görüntüleri ortaya çıkardı
Kasklı çete yakalandı! Kamera görüntüleri ortaya çıkardı
Suriye ve Suudi Arabistan, İsrail Parlamentosu'nda "normalleşiyor"
Suriye ve Suudi Arabistan, İsrail Parlamentosu'nda "normalleşiyor"
7 ay sonra ilk et, Türk halkının bağışıyla tüketildi
7 ay sonra ilk et, Türk halkının bağışıyla tüketildi