Hakan Çalhanoğlu her şeyi açıkladı. Flaş sözler

Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Bayern Münih'e transfer olacağı iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Hakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde medyada çıkan haberlere istinaden, bunu sonlandırmak adına bir açıklama yapmam gerektiğine karar verdim. Şu anda bütün konsantrasyonum Milli Takımımızın başarısı üzerine olduğu için kendimi bu spekülasyonlardan uzak tuttum ancak işin biraz uzadığının farkına vardığım ve konsantrasyonumun dağılmasına izin vermek istemediğim için olayı netleştirmek istiyorum.

Inter'de çok mutluyum. Kulüp ve taraftarlarımızla inanılmaz bir bağımız var. Birlikte birçok başarıya imza attık ve ilerde de beraber daha fazla başarıya imza atma ihtimali beni fazlasıyla heyecanlandırıyor. Tekrar belirtmek istiyorum ki şu anda tek düşündüğüm şey ülkemizin insanlarını mutlu etmek. Tamamiyle buna konsantre olmuş durumdayım. Anlayışınız ve destekleriniz için teşekkür ederim. Forza Inter."