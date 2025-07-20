Hakan Çalhanoğlu için ilk adım! Fenerbahçe'nin teklifi belli oldu

Sezona şampiyonluk hedefiyle başlamak isteyen Fenerbahçe, kadrosuna katmak için temas kurduğu Hakan Çalhanoğlu transferinde ilk adımı atmaya hazırlanıyor.

İtalya'dan Sportmediaset'te yer alan habere göre, Fenerbahçe, Hakan Çalhanoğlu için Inter'e 20 milyon Euro'luk teklif sunacak.

Habere göre sarı-lacivertliler, milli yıldıza yıllık 6 milyon Euro ve ek ödemelerle birlikte 3 yıllık kontrat vermeyi planlıyor.

Fenerbahçe ve Inter arasında Hakan transferi için kısa süre içerisinde görüşmeler olacak.

Geride kalan sezonda Inter formasıyla 47 resmi maçta görev alan Hakan Çalhanoğlu, 11 gol, 8 asistlik performans sergilemişti.