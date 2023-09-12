Hakan Çalhanoğlu istemediği için Emre Mor milli takıma alınmıyor: Bomba iddia

A Milli Takım, Ermenistan beraberliği ve Japonya mağlubiyeti sonrası oynanan oyunla taraftarlar tarafından büyük eleştiri aldı.

Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz ise istifaya davet edildi.

Bu olayların ardından bomba bir iddia ortaya atıldı.

''HAKAN ÇALHANOĞLU EMRE MOR'U İSTEMİYOR''

Fenerbahçe'de forma giyen milli futbolcu Emre Mor'un Hakan Çalhanoğlu'nun istemediği için kadroya alınmadığı iddia edildi.

Gazeteci Ahmet Ercanlar sosyal medyadan konu ile ilgili, ''Hakan Çalhanoğlu istemiyor diye Emre Mor'un iki yıldır milli takıma alınmadığı doğru mu? (Şu an sakat biliyorum. Son iki yıldan bahsediyorum) Orayı çiftlik yapmışsınız...'' paylaşımını yaptı.

Emre Mor'un eski menajeri Muzzi Özcan ise bu paylaşıma yanıt vererek 'Doğru!' notunu düştü.

Muzzi Özcan'ın bu iddiayı doğrulaması sonrası olayın gerçek olup olmadığı ise merak konusu oldu.