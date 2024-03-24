Hakan Çalhanoğlu kararını verdi

A Milli Takım'ın, Macaristan'a 1-0 yenildiği özel maçın ardından İtalyan medyasının ilgi odağı Hakan Çalhanoğlu idi.

Inter'de harikalar yaratan bir performans ortaya koyan milli futbolcumuz, İtalyan ekibindeki geleceği hakkında konuştu.

Hakan Çalhanoğlu, Inter ile Şampiyonlar Ligi'ne veda etmeleriyle ilgili, "Denedik ama futbol böyle, gelecek sezon tekrar deneyeceğiz. Şimdi İtalya'da şampiyonluğa odaklandık."

Inter'deki geleceğine ilişkin de konuşan Çalhanoğlu, "Kesinlikle Inter'de kalacağım" dedi.