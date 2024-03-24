İki araç kafa kafaya çarpıştı. 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Kaynak: DHA
İki araç kafa kafaya çarpıştı. 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, iki aracın çarpıştığı kazada 5 yaşındaki Elvan Karademir hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Bismil ilçesi kırsal Tepe Mahallesi mevkisinde gerçekleşti. İlçe merkezine doğru giden ve otomobil, Veysi Karademir yönetimindeki hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı.

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Kazada sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan minik Elvan Karademir, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk bakımlarının ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan minik Elvan, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Elvan’ın cansız bedeni, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Tedaviye alınan sürücülerin ise sağlık durumunun iyi olduğu söylendi.

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